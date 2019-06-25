港股直擊 即巿股評

市場憂慮國際局勢，加上中美經濟戰或蔓延至中資銀行，內銀股拖累中港股市下挫，恒指昨日創一個半月高位，今日曾吐逾400點，復失50天線(28408點)。

恒指低開65點，開市後跌幅曾收窄至42點，見28470點全日高，之後跌勢轉急，明顯插穿50天線(約28408)，上午最多跌407點，半日跌372點，午後甫開跌穿上午低位，最多跌446點，見28066點全日低，之後喘穩，大致維持逾300點跌幅。恒指收報28185點，跌327點或1.1%，為一周以來收市低。大市今日下跌股份比例達69%；上升股份比例為31%。

國企指數收報10742點，跌210點或1.9%。

即月期指收報28156點，跌267點，低水30點。

大市成交額回升至823.7億元。

A股收市跌幅收窄，滬指跌0.87%；深成指挫1.02%。

美國道指期貨最新跌37點，報26725。

藍籌股方面，騰訊(00700)吐1.8%；滙控(00005)跌0.4%；平保(02318)跌1.3%；舜宇(02382)挫3%。相反，港鐵(00066)創新高，收市升1%；九倉置業(01997)升1.3%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

內銀股：據報美國法官發現三家大型中資銀行在對北韓違反制裁的調查中，蔑視拒絕遵守傳票，或涉交行(03328)、招行(03968)和浦發行(600000.SH)，觸發內銀股下挫，招行H股挫7.7%，交行和工行(01398)除息，分別跌3.7%和1.3%；中行(03988)降1.2%；建行(00939)和農行(01288)跌1.2%。

黃金相關股：特朗普制裁伊朗最高領袖哈梅內伊，避險需求升溫，金價亞洲時段突破1430美元，金礦股逆市造好，山東黃金(01787)創新高，收市升6.1%；招金(01818)升5.1%；紫金(02899)升2.2%；中國黃金國際(02099)升6.1%。另外，SPDR(02840)升2.1%；價值黃金(03081)升2.1%；恒生人幣金(083168)升2.4%。

紡織及服飾股：波司登(03998)反駁沽空機構博力達思研究(Bonitas Research)指控，復牌彈15%，成交4.58億元。其他紡織及服飾股個別走，維珍妮(02199)績前升5.3%；藍籌申洲(02313)挫2.4%；晶苑(02232)挫5.2%；九興(01836)挫3.3%。體育用品股續跑出，李寧(02331)發盈喜，股價飆18.3%；安踏(02020)升1.4%；361度(01361)升2.7%；特步(01368)升2.7%；。

焦點股份

細股：全日有37隻股份跌幅達隻位數，中國寶力科技(00164)插50.8%；永耀集團(08022)和CHI HO DEV(08423)瀉逾66%；星亞控股(08293)曾狂瀉98.1%，低見0.091元，收市瀉96.5%，成交額3.06億元。

錦欣生殖(01951)：今日上市，收報9.28元，比招股價高8.7%，成交額22.4億元。不計手續費一手賺1480元。

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