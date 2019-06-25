即巿股評 港股直擊

上周四6月20日【短線出招】叫在接近28600點小注買恒指熊(65738)，主要是估計恒指「假穿」50天與100天線之滙聚點後，會掉頭向下。事實上50天線跌穿100天線屬中線死亡交叉，現在上移的100天線(約28547)成為阻力。連續兩日窄幅好淡爭持後，今日恒指出方向急跌逾400點，不過仍未跌回上周三(6月19日)低位28022點，即該438點之上升裂口仍未開始進行回補。

講開裂口，曹Sir在2010年5月出席一個投資講座，當時主持呂婉塋(Janice)請教有關期權買賣策略，曹Sir分享了「裂口策略」：當出現裂口上升，就開始看淡買Put，博至少4至5日回補裂口；相反，裂口下跌，就買call。大家不妨搜尋該視頻重溫曹Sir智慧(曹仁超短炒期權大法)。

對我來說，這一款裂口策略有一定值博率，但信心指數稍不及「嚴重超賣博反彈」般高，原因是裂口未必很快能補回，尤其是市場亢奮下，而又未出現嚴重超買的上升裂口。

今日隻恒指熊我會食一半，過夜博明日回試10天線約27850水平，若「習特會」後美方稱「考慮」暫停徵收2000億美元中國貨25%關稅，相信市場只反映中性，除非是即時暫停徵收，大市可挾高三四百點。至於最壞情況是其餘3000億美元中國貨都加徵關稅，發生機會未必大，否則是極具殺傷力的「黑天鵝」，美國科技股將大跌，影響「侵侵」選情。

基本上，中美貿戰誅連甚廣，筆者會休戰至星期五，等周末消息塵埃落定，下周一才做部署。

羅崇博 (杜比)