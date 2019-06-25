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針對報道指在對北韓的違反制裁調查中，蔑視拒絕遵守傳票，交通銀行(03328)、招商銀行(03968)及浦發銀行均回應稱，沒有受到因涉嫌違反任何制裁法律的相關調查，嚴格遵守相關法律法規。

交行和招行均表示，相關案件涉及美國法院向中資商業銀行調取存放在美國境外的客戶訊息，屬於跨境調查取證的司法協助範疇。根據《國際刑事司法協助法》等中國法律相關規定，司法協助應當依據《中美刑事司法協助協定》規定方式進行。

交行稱，始終堅持穩健發展理念，走國際化、綜合化發展道路，積極主動遵循中國和海外機構所在地的法律、監管規則，依法合規開展經營活動。目前沒有依法應對外披露的相關訊息。

招行指出，一貫嚴格遵守中國法律、聯合國相關決議，以及其他適用的制裁法律，沒有受到因涉嫌違反任何制裁法律的相關調查。

浦發銀行表示，事件起源於美國司法機構在對客戶進行調查時，要求浦發銀行直接向美國方面提供該客戶資料。根據有關法律法規，任何組織、個人或者其他實體均不得在未經許可的情況下向境外提供相關客戶訊息資料。

《華盛頓郵報》稍早報道稱，一名美國法官發現交行、招行、浦發銀行涉嫌在對北韓違反制裁的調查中，蔑視拒絕遵守傳票。根據美國司法部長或財政部長的要求，該事件可能觸發終止三家銀行的美元業務。