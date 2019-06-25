即巿股評 港股直擊

美股隔晚無方向，三大指數各自發展，喺星期五G20峰會舉行前，市場傾向觀望，未敢輕舉妄動，預期美股表現將較為牛皮。港股隔晚ADR已見腳軟，今日半場跌勢更急，表現偏軟。

恒指低開65點後，開市跌幅曾收窄至42點，其後跌勢轉急，250日線(28408)一下失守，其後喺A股拖累下，跌勢轉急，最多跌407點，見28105點半日低位。恒指中午報收28140點，跌372點；國指報收10718點，跌234點，表現遠遠落後恒指。

繼之前包商銀行接管後，有內地媒體報道，一家聲稱跟招行有合作關係、辦公室設於該行總部嘅私募基金中金國瑞，喺毫無先兆下突然清算旗下產品，實控人承諾還款後人去樓空。另一方面，據《華盛頓郵報》報道，一名美國法官發現三家大型中資銀行，喺對北韓違反制裁調查中，蔑視拒絕遵守傳票，或涉交行(03328)、招行(03968)及浦發行(600000.SH)。

呢兩個消息觸發內銀股下挫，消息主角招行半日更急跌9%，而其他內銀股普遍跌逾1%。除咗內銀股之外，內險股沽壓亦顯著，平保(02318)挫近3%、國壽(02628)及中國太保(02601)分別跌2.1%及1.9%。單係呢兩個板塊已經搞到個市無厘精神，再加埋其他重磅股普遍腳軟，大市自然無運行。

除咗騰訊(00700)半日回吐1.7%，暫時騰訊喺360元有阻力，加上大股東將於7月拆包括騰訊嘅業務上市，而阿里巴巴亦快將來港作第二上市，將對資金引起分流作用，騰訊短線股價難有突破。至於其他重磅股包括平保、舜宇(02382)，友邦(01299)均見回吐，港股暫時動彈不得。

個股方面金礦股仍有追捧，金價四連升，於亞洲時段更突破1430美元，金礦股逆市造好，而阿Man提過嘅SPDR黃金ETF(02840)升逾2%。李寧(02331)發盈喜，中期盈利倍增至超過4.4億元人民幣，股價半日曾升近兩成至18.2元，半日升13.4%，成交活躍。

對於港股今日回吐，阿Man唔覺得意外，預計喺G20峰會舉行前，只要恒指仍守喺10日線(27830點)之上，短線走勢唔會太差；只係100日線(28546點)變咗短線阻力，未能突破呢個位，港股可能會喺呢幾百點之間上落。大家都係一個等字，等G20峰會嘅特習會，至於係好係醜，暫時只有耐心得候。