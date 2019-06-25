港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，惟內銀股今早顯著受壓，拖累中港股市下挫，恒指更一度急吐逾四百點，失守50天線(28408點)收市。

恒指低開65點，報28447，開市後跌幅曾收窄至42點，高見28470，之後跌勢轉急，更跌穿50天線(約28408)，跌幅曾擴至407點，低見28105，臨近午市跌幅略收窄，最終恒指半日收報28140，跌372點或1.31%；國企指數中午跌234點或2.14%，報10718，大市成交436.03億元。

A股今早也受壓，上證半日挫1.8%，深成指中午瀉2.1%。

藍籌股普跌，騰訊(00700)連升五日後，半日收吐1.7%；友邦(01299)連升六日後，半日也回落0.8%；滙控(00005)倒跌0.4%；平保(02318)挫2.9%；舜宇(02382)挫3.4%；惟港鐵(00066)再創上市高，中午升0.5%，暫錄九連升；九置(01997)則升1.3%，為表現最佳藍籌。

焦點板塊

內銀股：據《華盛頓郵報》報道，一名美國法官發現三家大型中資銀行在對北韓違反制裁的調查中，蔑視拒絕遵守傳票，或涉交行(03328)、招行(03968)和浦發行(600000.SH)，觸發內銀股下挫，招行中午瀉9%，為包尾內銀股；交行挫4%，跑輸一眾藍籌；工行(01398)跌2%；中行(03988)降1.5%；建行(00939)及農行(01288)則分別跌0.9%。

金礦股：金價四連升，亞洲時段更突破1430美元，金礦股逆市造好，山東黃金(01787)急升9.2%；招金(01818)抽高6.8%；紫金(02899)升4.8%；中國黃金國際(02099)急揚6.5%；SPDR(02840)漲2.4%；壇金礦業(00621)漲2.4%。

焦點股份

李寧(02331)：發盈喜，料中期盈利增逾4.4億人民幣，股價最高見過18.2元，抽升19.1%，半日仍炒高13.4%，成交金額4.3億元。

波司登(03998)：反駁沽空機構博力達思研究(Bonitas Research)指控，今早復牌後急彈，半日急飆11%，成交有3.5億元。

錦欣生殖(01951)：今早首掛，半日收報9.37元，較招股價8.54元，高9.7%，最高及最低分別為10.68和9.12元，成交額19億元。