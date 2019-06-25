即巿股評 港股直擊

6月份以來市場焦點主要是圍繞一些比較宏觀的消息，例如中美貿易戰的發展、美聯儲議息的結果及息口走勢等，反而整體上沒有很多跟個股相關的重點新聞。而在認股證及牛熊證市場上亦反映出相關情況，流向恒指產品的資金有所增加，特別是恒指認沽證之上。從下面兩表看出上周5個交易日流入恒指認沽證的金額合共接近9000萬元，當中以8、9月份到期、行使價26000至27499點的價外證最多資金流入。（見圖中紅框所示）

日期 恒指認沽證資金流向

6月17日 流入500萬元

6月18日 流入3100萬元

6月19日 流入2100萬元

6月20日 流入3700萬元

6月21日 流走400萬元

資料來源：高盛認股證牛熊證網站，截至2019年6月21日

投資者現階段如計劃部署恒指認沽證，宜重新審視市場上提供的產品，選擇合適現時市況的條款。由於恒指上週累積上升超過1300點，早前較受歡迎的產品可能已由貼價變得價外，例如上圖行使價26000點至26500點的產品，前一周恒指於27000點附近時屬貼價證，但本週恒指上升到28000點時，這些產品都變得較價外，未必是最合適現時市況的選擇。再者，資金踴躍流入亦令部份產品的街貨出現偏高，高街貨證有較大機會出現不跟指數行的情況，影響輪價表現。因此，投資者現階段可考慮轉移至目前輕微價外及低街貨的產品，以下兩點是現時部署恒指認沽證時是特別留意的地方。

第一，投資者現時如已經持有恒指認沽證並不相信大市會繼續上升，希望繼續以恒指認沽證作部署，我們建議不要隨便溝貨(即在同一產品加注)，因為市況的變化令原來持有的認沽證變得價外。窩輪的行使價會直接影響產品的對沖值，從而影響到產品敏感度，價外的窩輪對正股的敏感度會較低，需要正股較大的變動才會有價格的變化，有機會出現看對方向但窩輪不跟行的情況，所以投資者宜留意較貼價證。

第二，投資者要特別留意街貨數據，高街貨的產品有機會因為市場供求的因素令價格變動不跟正股變動，容易影響投資表現。近日大量資金流入恒指認沽證令部份產品街貨偏高，投資者宜避開這類高街貨的產品。上週較多資金留意行使價27500點以下的中短期證，投資者現時可留意行使價27,500點以上、3個月期或以上的中期貼價證。在發行商網站的窩輪搜尋器以上述條款作篩選條件尋找恒指認沽證，再以槓桿排列會得到下圖的結果，投資者可留意當中槓桿最高、街貨較低的恒指沽(12173)，是這個條款範圍中最佳選擇之一；另外可留意較貼價的恒指沽(14667)，亦是低街貨之選。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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