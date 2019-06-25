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今日 11:02 港股直擊 即巿股評

【異動股】港鐵再破頂創新高 九連升暫漲8.2%

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港鐵(00066)逆市造好，股價今早再破頂，現造52.55元，升1.4%，再創上市新高，成交金額1.29億元。

集團主席馬時亨任期將於本月底屆滿，並由非執行董事歐陽伯權接任。

港鐵暫錄九連升，按現價計，累漲8.2%。

其他收租股也走高，九倉(01997)升1.2%；希慎(00014)漲0.2%；領展(00823)走高0.1%；恒隆地產(00101)漲0.4%；但太古地產(01972)跌0.5%。

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