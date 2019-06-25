港股直擊 即巿股評

噚日揀嘅恒指牛(60849)喺朝早11點40分至到2點5分，趁SlowSTC(14,3)處於超賣水平時落場，按(60849)高低位做過$0.09/$0.082，平均買入價就係$0.086；不過，見到恒指喺尾市時段5分鐘圖上SlowSTC(14,3)由超賣位上到去中軸水平時，但同時恒指點數係無變過，呢啲情況咁古怪，梗係要搵位拿拿聲走人啦。去到噚日3點20分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到超買位，(60849)呢個時候做緊$0.087，賬面叫仲執一格，但扣埋手續費嘅話同平手/倒輸手續費無分別。

今日睇恒指，開市時都唔係跌好多，但到依家10點19分，恒指跌幅擴大至跌200點，做緊28312點，「圓底」形勢幾可確認，同時日線圖下方嘅SlowSTC(14,3)%K線確認跌穿%D線，14RSI由60落見掉頭，問題在於見恒指牛熊證街貨圖，噚日見恒指現價都係近上方熊證，所以先至預計個市會向上行殺熊啫；但係即使今日見大市跌咗200幾點，依家10點34分恒指做緊28261點，以呢個點數計，同上方第一梯隊28600至28699點，現價上行339點就可以到門口；至於下方牛證最貼價就係27700至27799點，但就要現價向下行900點先到門口。

現價始終同上方熊證近啲，但做乜都要向下行呢？真係唔知道，不過係進取之餘又打算順勢開Put嘅話，可以先下望上星期三(6月19日)上升裂口頂部(28022點)為首個目標嘅；至於穩陣派嘅，你可以選擇繼續觀望，反正呢四個交易日恒指日升日跌，就好似百家樂咁一鋪莊、一鋪閒，就算按呢個pattern買落去，都係paper trade算啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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