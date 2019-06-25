港股直擊 即巿股評

隔晚美股尾市向下，道指收市僅微升8點，標指及納指倒跌。美元疲弱，兌歐羅見3個月低位，黃金等貴金屬持續發揮避險作用，金價攀至6年新高。港股今早曾挫逾兩百點。

恒指低開65點，報28447，開市後反覆，高見28470，跌42點後，大市跌勢又轉急。10時後恒指挫逾兩百點。恒指曾跌249點，報28263，失守50天線(約28411點)。截至10時28分，恒指跌203點，報28309。

國企指數跌126點，報10825。

A股向下，上證指數報2984，跌23點或0.79%。

騰訊(00700)拖累大市，最新挫1.5%，報350.4元。

平保(02318)跌1.1%，報92.85元。

友邦(01299)跌0.8%。

中移動(00941)逆市升0.4%。

內銀股向下，招行(03968)沽壓尤其大，曾插逾6%，最新挫5.5%，暫為表現最差國指成分股；招行A(600036.SH)亦挫逾半成。

波司登(03998)遭沽空機構Bonitas指造假且毫無價值，股價昨日大跌近兩成半後停牌。公司今早發出澄清通告，駁斥多項指控，今早復牌最新急彈一成三。

李寧(02331)發盈喜，料中期純利增加逾4.4億元人民幣，股價今早曾大升一成九，最新升近一成半，創多年新高。

超額認購98.3倍的錦欣生殖(01951)今早掛牌，高見10.68元，較招股價8.54元高出25%，最新報9.59元，成交額最新逾16億元。

半新股中煙香港(06055)昨日急升後，今早再刷新上市新高，最新報9.45元。