港股直擊 即巿股評

香港寬頻(01310)逆市造好，最高見過14.34元，漲1.9%，新造14.32元，仍升1.7%，成交金額2305萬元。

該股暫錄六連升，按現價計，累8.6%。

早前集團公布，向家居寬頻客戶及企業客戶推出優惠，並會透過與myTV SUPER的合作優勢，進一步推廣OTT內容及寬頻服務的二合一組合。

其他電訊股跟大市向下，香港電訊(06823)跌0.8%；數碼通(00315)跌0.7%；和記電訊(00215)下滑0.5%。

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