港股直擊 即巿股評

地緣政局緊張，加上市場觀望本周後期G20峰會期間之「習特會」，港股短期好淡爭持，港股預託證券(ADR)預示今早或低開過百點。

隔晚美股尾市向下，道指收市僅微升8點或0.03%，報26727，標普500跌0.17%，報2945點，納指跌0.32%，報8005點。地緣政治局勢緊張，使美國國債受到追捧、國債收益率下降。周一美國10年期國債收益率下跌4.5個基點，降至2.201%，創3周以來的最大單日跌幅。

繼上周聯儲局決議引發全球市場激烈反應後，本周美聯儲主席鮑威爾將就經濟前景和貨幣政策講話。市場將重點觀察他是否會進一步重申6月會議上的鴿派立場。

美國總統特朗普表示，美國需要減息和寬鬆政策。

中國外交部發言人回應聯邦快遞可能會被列入「不可靠實體清單」：不瞭解，建議向主管部門去詢問。

周一紐約期油收漲0.56%，報每桶57.75美元，連漲五日，續創5月29日以來收市新高。美國總統特朗普簽署行政命令，進一步制裁伊朗，對伊朗最高領袖哈梅內伊及其領導下的機構實施制裁，伊朗伊斯蘭革命衞隊8名高級指揮官亦在制裁名單內。

在美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.13元，較本港收市低0.22元；騰訊(00700)ADR收報352.59元，低3.21元或0.9%；國壽(02628)ADR收報19.35元，低0.01元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.35元，低0.11元；中石油(00857)ADR收報4.35元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報5.29元，低0.03元。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報70.27元，低0.18元； 聯通(00762)ADR收報8.47元，低0.04元；中電信(00728)ADR收報3.88元，無升跌。

ADR港股比例指數報28328，較周一恒指收市低185點或0.65%。恒指昨日曾升160點，見28634點創一個半月高，收報28513點，升39點或0.1%。大市沽空比率12.8%，較上周五下降4.9個百分點。恒指短期支持在28000點附近，阻力為昨日高位28634。

焦點股份

波司登(03998)：遭沽空機構Bonitas指造假且毫無價值，股價昨日大跌近兩成半後停牌。公司今早發出澄清通告，駁斥多項指控，控股股東高德康擬於日後適當時進一步增持公司股權，公司亦可於適當時進一步回購。股份將於今早復牌。

李寧(02331)：發盈利預喜。公司估計截至6月底止半年盈利將較去年同期的2.68億元人民幣，增加至少4.4億元人民幣，主要是受惠於持續經營業務利潤急升九成，及受投資收益帶動，錄得不少於2億元人民幣的一次性非經營利潤。

東岳集團(00189)：發盈警，預期截至6月底止，中期盈利按年下跌。首5個月盈利按年減少兩成半至三成。

必瘦站(01830)：截至3月底止全年純利3.19億元，增長六成四，末期息14.4仙， 特別息5仙。全年派息33.9仙，派息比率117%。

民眾金融科技(00279)：發盈警，預期截至3月底止年度由盈轉虧，虧損21.53億元，對比去年同期盈利3.03億元。

輔助生殖服務供應商錦欣生殖(01951)今日掛牌，據耀才交易中心，暗盤收報9.77元，較招股價8.54元，高出一成四。公司公開招股部份錄得超額認購98.26倍，1手中籤率六成半，認購7手才穩獲1手。