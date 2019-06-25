今日 09:14
重要通告
港股直擊
亞洲聯合基建(00711)公布截至3月止年度業績，純利1.37億元，按年下跌9%，每股盈利7.37仙，派息0.84仙。
期內，營業額80.76億元，按年減少1.88%。
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