即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

美國聯儲局上周三(19日)一如市場預期,宣布維持聯邦基金利率於2.25厘至2.5厘區間;然而,議息聲明刪除了已沿用多次對利率政策「保持耐性」(patient)的措詞。主席鮑威爾在記者會提到今次決定利率不變時強調,年初直至5月1日的上次議息會議,局方都認同採取「耐性」貨幣政策是適當的。

不過,鮑威爾接着指出,上次議息後幾個星期,「橫流」(crosscurrents)再度陸續浮現,數據顯示環球經濟有放緩跡象,貿易談判進度更趨不明朗,局方得到的商業及農業報告,均對貿易前景的憂慮有所增加,美國通脹又一直低於2%的目標。儘管美國基本經濟仍然良好,但上述種種因素會不會對經濟發展持續構成壓力,聯儲局現正密切監察。

局方多名委員表明,貨幣政策略為寬鬆的理據已見增強;利率點陣圖顯示,17名委員中,7名認為年底前須減息0.5厘,另有一名委員估計下調0.25厘。鮑威爾言論收起「耐性」,利率期貨反映在下次7月31日的會議減息機會達100%。

鮑威爾今年3月接受《60分鐘時事雜誌》訪問時解釋,所謂「耐性」,是指並不急於改變利率政策(patient means that we don't feel any hurry to change our interest rate policy),鮑公現在「放棄耐性」,市場認為聯儲局快將減息,實屬合理預期。

值得注意的是,鮑威爾在總結議息聲明時指出,近期不明朗因素浮現對經濟前景的影響無疑重要,但貨幣政策不能因個別數據或短期搖擺不定的意見而作出過度反應(monetary policy not overreact to any individual data point or short-term swing in sentiment),因這樣做,反會為前景添上更多不確定性。而局方將採用合適的工具去維持經濟增長。

據鮑威爾的講法,除非近期出現的「橫流」對美國經濟造成明確影響,否則市場炒作7月百分百減息,有可能是「過度反應」。何況標普500指數上周連續兩日破頂(道指和納指距歷史高位分別僅0.17%及1.08%),聯儲局將於9月底結束縮表計劃,下月是否減息仍須拭目以待。

港股方面,恒指5月初受到中美貿易戰升級衝擊而急挫,上星期則因為拍板在本周的大阪G20峰會期間舉行「習特會」,刺激恒指「報復性」反彈,短線市寬(3天線高於18天線股份比率)上周五亦收復已失守兩個多月的50%強弱分界。

附【右圖】所見,恒指升穿以一個標準差計算的TrendWatch下降通道頂,「習特會」如果有進展,相信可挑戰甚至突破過去半年累積最大型成交量密集區28500點至28800點的阻力。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容