重要通告 港股直擊

民眾金融科技(00279)公布，預期截至3月底止，全年錄得虧損淨額約21.53億元，上一年度則為盈利2.7億元。

該公司稱，去年由盈轉虧，主要因為透過損益以公平值列賬投資的已變現虧損淨額及未變現虧損淨額分別約2.83億及6000萬元。

此外，應收貸款的減值虧損撥備淨額約13.69億元；應收賬款的減值虧損撥備淨額約2000萬元；應收融資租賃款項的減值虧損撥備約8900萬元。

同時，亦由於融資成本約3.74億元，以及一次性以權益結算之購股權開支約7400萬元。