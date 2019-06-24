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今日 17:57 港股直擊 中國財經

復星傳擬收購俄羅斯礦商多數股權

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外電引述知情人士透露，復星國際(00656)牽頭的財團，正磋商收購俄羅斯黃金礦企GV Gold的多數股權。

知情人士表示，復星正考慮與招金礦業等合作夥伴聯手競購。交易對GV Gold的估值可能在10億美元(約78億港元)左右。

GV Gold在西伯利亞地區進行多個金礦的開採，自2016年來黃金產量已經翻倍，去年產量達到30.4萬盎斯。貝萊德2007年投資這家礦企，當時對它的估值是5億美元，並因此持有該公司大約18%的股份。

復星、招金礦業和GV Gold對報道不予置評。

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