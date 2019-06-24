港股直擊 即巿股評

市場觀望中美領導人於本周五起舉行的大阪G20峰會期間會面，港股連升三周後，投資氣氛審慎，恒指於50天線(28448點)上落。

恒指低開73點，甫開曾挫115點，見28358點全日低，之後拗腰轉升，曾升160點，見28634點創一個半月高，中午升64點，午後在上午波幅內走，恒指曾倒跌，收市靠穩。恒指收報28513點，升39點或0.1%。

國企指數報10952點，升31點或0.3%。

大市成交額697.82億元，較上周五大縮41%，為一周低。

A股收市個別發展，滬指升0.21%；深成指跌0.02%。

美國道指期貨最新升54點，報26751。

藍籌股方面，騰訊(00700)漲0.4%；港鐵(00066)平上市高位，高收0.9%，錄八連升。本地地產股造好，恒地(00012)升2.8%；恒隆(00101)升2.9%；新地(00016)升1.1%；嘉里(00683)升3.3%。相反，萬洲國際(00288)跌2.6%，為表現最曳藍籌；蒙牛(02319)跌1.5%。

焦點板塊

內房股：今早造好，當中大灣區概念股跑出，市場憧憬廣東省財政廳公布大灣區人才政策刺激住屋需求，奧園(03883)創新高，收市升6%；新城發展(01030)升7.2%；雅居樂(03383)升2.4%；碧桂園(02007)升1.4%；龍湖(00960)升2.1%；禹洲(01628)升2.3%；潤地(01109)升2.4%。

物業管理股：升勢凌厲，碧桂園服務(06098)創新高，收市升2.4%；中海物業(02669)亦破頂，收市升2.4%；佳兆業物業(02168)創新高，收市升5.5%；彩生活(01778)升5.2%；雅生活(03319)升3%；奧園健康(03662)升2.4%。

中資電訊股：今日沽壓較大，中移動(00941)跌0.8%；中電信(00728)跌1.5%；聯通(00762)跌0.5%。5G概念的鐵塔(00788)跌1%；中通服(00552)跌1.5%。

紡織及成衣股：波司登(03998)遭沽空機構Bonitas Research發表報告狙擊，指股份一文不值，股價插24.8%後中途停牌。其他紡織及成衣股普遍造好，申洲(02313)升1.1%；互太紡織(01382)升3.3%；德永佳(00321)升2.5%；維珍妮(02199)升4.8%。體育用品股方面，安踏(02020)急漲4.6%；李寧(02331)創多年新高，收市升0.8%；裕元(00551)升0.9%。

焦點股份

維他奶(00345)：公布業績後持續受壓，今早見近3個月低，插穿100天線(約37.7元)，收市挫半成，報36.8元，成交額4.33億元。

惠陶集團(08238)：股價瀉47.8%，報0.235元，為表現最差港股。聯交所決定啟動取消惠陶集團上市地位，集團可於7月3日或之前，要求GEM上市委員會覆核該決定。

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