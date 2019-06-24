即巿股評 港股直擊

本周後期G20「特習會」之前，暫時見美方在立場上唔見得好客氣，今日恒指升唔起不意外，無方向之下，指數輪證暫時不宜操作。

大陸樓市年初至今整體銷售只係輕微下跌，好過預期；加上人民幣近期持續回勇，內房股今日在悶市中算表現較好。快將公開招股的內房開發商中梁控股可能有運行，公司係唯一未上市的20大「千億級」房企，聽聞會以較上市同業更吸引之估值上市。公司植根長三角，總部設於上海，全國布局，主打中小規模之項目，48歲溫州老闆楊劍早幾年攻城略地，透過「阿米巴生態系統」充分授權之管理體系，有效捕捉到城市板塊輪動，令銷售增長迅速，故中梁在業內有「小碧桂園」稱號。雖然公司缺乏「大灣區概念」，但若果上市後被忽視，估值有5倍樓下的往績PE及10厘息率，值得收集睇中線，因為公司仍處增長周期，上市後財務狀況會更為健康。

中聯重科(01157)上周五創四年新高，日線及周線技術已超買，今日回些少，明日除息0.25元人民幣，短期預要回吐整固，之後再找機會。

又一隻估值超貴股遭沽空機構狙擊，波司登(03998)的市銷率及市賬率分別較中位數高出達2個及3.8個標準差，EJFQ系統可以幫你預先避開高估值/高危股，包括一直叫大家不宜高追維他奶(00345)。

羅崇博 (杜比)