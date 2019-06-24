港股午後升幅收窄，截至下午1時31分，恒指報28488點，升14點或0.1%，大市成交額453.91億元。
國企指數報10939點，升17點或0.2%。
A股午後續軟，滬指跌0.07%；深成指跌0.22%。
港鐵(00066)今早曾見51.95元平上市高位，最新升0.5%，暫時連升第8個交易日。
本地地產股造好，恒地(00012)升2.7%；恒隆(00101)升2.7%；新地(00016)升1%；嘉里(00683)升3.5%。
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港股午後升幅收窄，截至下午1時31分，恒指報28488點，升14點或0.1%，大市成交額453.91億元。
國企指數報10939點，升17點或0.2%。
A股午後續軟，滬指跌0.07%；深成指跌0.22%。
港鐵(00066)今早曾見51.95元平上市高位，最新升0.5%，暫時連升第8個交易日。
本地地產股造好，恒地(00012)升2.7%；恒隆(00101)升2.7%；新地(00016)升1%；嘉里(00683)升3.5%。
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