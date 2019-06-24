港股直擊 即巿股評

全世界焦點都係今個星期G20峰會，中美元首會面，市場憧憬中美貿易談判唔單止可以重啟，仲會有良好進展，可以好快搞掂。港股上周已顯著反彈逾千點，今早表現較為反覆，先低後高後升幅收窄，但仍保持升勢。

恒指今早低開73點，一度跌115點至28358點半日低位，其後回升最多160點，高見28634點創個半月高位，其後升幅收窄。半日恒指報收28538點，升64點；國指則報10959點，升37點。

藍籌股個別發展，阿Man一直睇好嘅醫藥股，今日見中生製藥(01177)跑出，呢隻同時係眾多醫藥股中阿Man至愛，半日升近4%，走勢回勇，已成功收復所有移動平均線，重返4月份高位指日可待。中生制藥係半日升得最多嘅藍籌，相反跌得最多嘅藍籌股係萬洲(00288)，半日趺4.1%。其他重磅股升幅有限，普遍不足1%，騰訊(00700)、建行(00939)、工行(01398)、友邦(01299)等升0.3至0.5%。

人民幣靠穩，阿Man上周已提過內房股及物管股可吼，內房股中又以大灣區概念嘅做得特別好，廣東省財政廳公布大灣區人才政策，市場憧憬大灣區住屋需求上升，相關內房股跑出，普遍錄得1%以上升幅。

不過內房股好都唔及物管股勁，所以阿Man一向都係傾向揀物管股而少揀內房股。整個板塊升勢強勁，愈升愈有閒閒地都錄得2%以上升幅。碧桂園服務(06098)及阿Man之前特別推介嘅佳兆業物業(02168)齊創新高，後者半日更錄得超過半成升幅。有貨當然坐定定，無貨就吼位逢回吐吸納，呢個板塊講咗N咁多次，今年一定跑贏大市。

有沽空機構向羽絨股波司登(03998)開火，指其股份一文不值，股價跌近25%後中途拉閘。波司登係咪衰到一文一不值阿Man唔敢講，但家下三十幾度，羽絨股肯定唔係當炒嘅時候。

內需股中今日輪到體品股發力，安踏(02020)之前都曾經被沽空機構狙擊，但結果不了了之，股價表現亦證明公司真金不怕洪爐火，半日升近6%，報收55元，話咁快又再逼近之前60元高位。其他體品股當然無安踏咁厲害，所以買任何一個板塊都好，幾時都係揀咗龍頭先。

上星期推介嘅半新股東方教育(00667)今日終於開車，半日最高見11.1重返之高位，目標仍然係12.5元，止蝕位10.3元不變，反正此股估值相對便宜，加上其市值超過200億元有番咁上下份量，未來有機會加入深港通，值得坐定定等收成。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)