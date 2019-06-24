港股直擊 即巿股評

市場觀望中美領導人於本周五大阪G20期間會面，港股連升三周後，今早於50天線(28488點)上落。

恒指低開73點，甫開曾挫115點，見28358點半日低，之後拗腰轉升，曾升160點，見28634點創一個半月高。恒指中午收報28538點，升64點或0.2%，大市成交額414.94億元。

國企指數報10959點，升37點或0.3%。

A股半日偏軟，滬指跌0.09%；深成指跌0.19%。

藍籌股方面，騰訊(00700)半日漲0.3%；建行(00939)升0.5%；友邦(01299)升0.3%；中生製藥(01177)為升幅最大藍籌，半日漲近4%。相反，萬洲國際(00288)半日挫4.1%，為表現最曳藍籌。

焦點板塊

內房股：今早造好，當中大灣區概念股跑出，市場憧憬廣東省財政廳公布大灣區人才政策刺激住屋需求，奧園(03883)創新高，半日升4.8%；新城發展(01030)升4.9%；雅居樂(03383)升3.3%；碧桂園(02007)升2.2%；龍光(03380)升1.4%。另外，潤地(01109)升1.6%；融創(01918)升1.2%；萬科(02202)升0.7%。

物業管理股：升勢凌厲，碧桂園服務(06098)創新高，半日升2%；中海物業(02669)亦破頂，半日升4.1%；佳兆業物業(02168)創新高，半日升5.5%；彩生活(01778)升4.2%；雅生活(03319)升3.1%；奧園健康(03662)升2.2%。

體育用品股：今早表現兩極，安踏(02020)急漲5.9%；李寧(02331)創多年新高，半日升0.5%；裕元(00551)升1.4%。不過，中國動向(03818)挫3.2%。

焦點股份

波司登(03998)：遭沽空機構Bonitas Research發表報告狙擊，指股份一文不值，股價插24.8%後中途停牌。

維他奶(00345)：公布業績後持續受壓，今早見近3個月低，插穿100天線(約37.7元)，半日挫5.3%，報36.7元，成交額2.69億元。

中糧包裝(00906)：半日漲4.4%。集團就與王老吉公司糾紛進一步公布，收到回購中糧包裝投資於清遠加多寶草本中持有的30.58%股權，並願意向中糧包裝投資歸還注資總額，連同自相關注資日期起，按年利率10%計算的收益。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。