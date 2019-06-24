即巿股評 港股直擊

依家10點28分，一早返嚟搞公司Claim睇醫生單嘢，搞咗一大輪都係Claim唔到，仲要電話裡頭個阿姨問多兩句點Claim錢，佢都覺得好似同個白痴講緊電話咁(以前嗰間公司醫療保險公司係得架，一張單寄過去就搞掂，唔駛事前打電話去問吓咁樣Claim唔Claim得，唉，都唔知係間保險公司廢，定係平價公司單，可以嘅話轉返舊contract，好返舊嗰間保險好過)

明白到有啲嘢你簽咗就返唔轉頭，就好似個市喺上個星期五(6月21日50天線(28448點)跌穿條100天線(28536點)發出「死亡交叉」都係無得收番一樣，今朝恒指開市報28400點，跌73點，至依家10點36分倒升51點，做28525點，高位暫時做過28540點，暫見被條100天線阻住去路。

連同前三個交易嘅走勢，恒指目前似乎營造緊一個「圓頂」回落嘅走勢，再加上日線圖上下方SlowSTC(14,3)%K線同%D線雙雙處於嚴重超買水平，兼有高位下行之勢；不過，下方10天線(27796點)升穿250天線(27632點)發出「黃金交叉」訊號，倒底邊邊嘅力強啲呢？睇埋牛熊證街貨圖，睇吓邊邊有著數先，咁可能會知答案嘅。

開恒指牛熊證街貨圖睇，依家10點46分，恒指現價28578，恒指最高位28583點，升穿咗條100天線之餘，其實已經踩咗入熊證第一層28500至28599點，呢度有相當於152張期指，不過當中應該有「40點」嘅熊證街貨被殺；再上一層28600至28699點，呢度就有1007張期指，就係熊證嘅重貨區，同現價有幾近？唔駛我計大家心算都計到爭嗰幾廿點貨仔啫。

至於下方牛證，最貼價就係27700至27799點，呢度有相當於1349張期指，用恒指現價計，要掉頭下行779點先可以到門口位，重又點？咁鬼遠。

依家10點50分，剛剛望一望電視，恒指已經將28500至28599點嘅熊證街貨全數轍底食晒，開恒指牛證篩選工具你會見到最貼價嘅牛證，收回價同現價有逾700點差距，唔好諗住：「是但啦，照殺」，你睇埋啲街貨先啦，其中有一隻街貨仲超過70%，真係揀唔落手架。呢啲情況都真係無辦法唔揀遠少少嘅牛證，去避開高街貨牛，恒指牛(60849)，收回價27518點，同現價有逾900點差距，槓桿比率約32倍，街貨少當然係佢優點啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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