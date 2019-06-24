即巿股評 港股直擊

6月19日「搏拳實錄」講到：EJFQ用戶會發現，6月17日周一收市後，恒指TrendWatch已由上升變成下降通道。原因是TrendWatch通道是通過預設電腦程式計算而成。TrendWatch系統計及5月初的中美貿易談判破裂、本月底日本大阪G20峰會的「習特會」未落實，加上近期「修例風波」的內外負面消息對恒指的壓力，確認恒指自4月中旬已進入TrendWatch下降通道；亦即是說，相關負面消息都在TrendWatch一張圖盡數顯現出來。

必須補充，TrendWatch通道由升轉跌，無疑代表恒指技術趨勢逆轉，但在通道仍「維持上升」之際，恒指已超過兩周在通道底以下爭持，始終無力重返通道，亦即是早已失去「上升資格」；相反，TrendWatch通道轉跌後，圖表卻顯示恒指已突破並維持在下降通道中軸以上運行（上周三更升穿通道頂），單以短線表現而言，恒指在TrendWatch下降通道的勢頭其實比之前更勝一籌。

更重要的是，富經驗的投資者或資深「賭仔」如老徐，從來不會單憑一個圖表或指標去判斷恒指短期走勢。老徐在上周三的「搏拳實錄」，早在6月6日扭轉了持續逾一個月跌勢的恒指10天線，肯定會於文章見報當日（上周三）升穿20天線，發出確認恒指短線已經見底訊號；老徐就是博港股「輪到好消息沖喜」，以及估計10天線和20天線快將換位，在6月10日已買入27076點的即月期指（見6月12日「搏拳實錄」）的基礎上，「打算short貼價的即月put，同時long價外的即月或7月call，博恒指進一步反彈」。

老徐上周二香港時間晚上約7時20分交稿後，隨即沽出6月行使價27400點的期指put，收取每張合約211點期權金，並準備等到周三香港開市再買入6月或7月的價外期指call（目標是27800點或28000點call）。料想不到當晚外電報道，中美兩國元首通電話後，確定將於本月底舉行的大阪G20峰會期間安排「習特會」，消息刺激恒指即月夜期急升500多點；翌日，恒指裂口大幅高開726點，其後表現已「寫在牆上」。

由於美國總統特朗普忽然於5月5日宣布，將對總值2000億美元中國貨的加徵關稅率由10%提高至25%，令恒指於5月上旬確認出現「孤島」或圓頂的技術利淡型態後，反覆跌至6月4日的26671點才見底；上周受「習特會」舉行在望的刺激，恒指已出現另一個「孤島」或圓底的技術利好型態。借用武俠小說描述，隨着中美貿易戰的發展，恒指先耍出一招「雪花蓋頂」，再來一式「老樹盤根」。

言歸正傳，恒指形成圓底型態，再加上10天線上周三升穿20天線、發出恒指短線見底訊號的同時，後者亦開始屈上，該兩條平均線齊齊走高，已無需擔心見底訊號「誤鳴」。老徐「揼心口」的是，雖然早就從EJFQ多個指標察覺到恒指有見底跡象（最早可追溯到5月29日《淡友快將要補充彈藥》），亦只是揸了一張期指長倉和賺盡有限的short put等待本周四結算。

老徐