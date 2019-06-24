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今日 09:52 港股直擊 即巿股評

【異動股】惠陶曾插54% 聯交所啓動取消上市地位

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聯交所決定啓動取消惠陶集團(08238)上市地位，股價應聲下挫，最低見過0.206元，大跌54.2%，新造0.25元，急插44.44%，為表現包尾個股，成交金額156萬元。

集團公布，聯交所決定啓動取消惠陶集團上市地位，並將有12個月的補救期，以重新遵守GEM上市規則，若公司未能在12個月期限屆滿時符合上述規定，聯交所將取消惠陶上市地位。

通告又指，惠陶可於7月3日或之前，要求GEM上市委員會覆核該決定。

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