港股直擊 即巿股評

聯交所決定啓動取消惠陶集團(08238)上市地位，股價應聲下挫，最低見過0.206元，大跌54.2%，新造0.25元，急插44.44%，為表現包尾個股，成交金額156萬元。

集團公布，聯交所決定啓動取消惠陶集團上市地位，並將有12個月的補救期，以重新遵守GEM上市規則，若公司未能在12個月期限屆滿時符合上述規定，聯交所將取消惠陶上市地位。

通告又指，惠陶可於7月3日或之前，要求GEM上市委員會覆核該決定。

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