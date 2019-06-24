港股直擊 即巿股評

本周市場焦點當屬G20峰會期間中美兩國元首的「習特會」，將影響全球貿易環境形勢，預料本周初觀望氣氛較濃，恒指在50天線約28450附近爭持機會較大。

美股連續四日反彈後，上周五「四期結算」日稍為回落。美國副總統彭斯決定推遲就中國政策發表講話，增添對美中兩國即將進行的貿易談判的樂觀情緒，但美伊緊張局勢加劇，削弱了投資者入市意欲。道指以近全日低位收市，收報26719點，跌34點或0.13%。納指收報8031點，跌0.24%。標普500指數高見2964點，一度創下歷史新高，但之後回落，收市報2950點，跌3點或0.13%。 總結上星期，三大指數以納指升3%表現最好。

美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.23元，較本港上周五收市低0.42元；騰訊(00700)ADR收報354.99元，高0.59元；國壽(02628)ADR收報19.32元，無升跌。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.4元，低0.08元；中石油(00857)ADR收報4.39元，高0.03元；中石化(00386)ADR收報5.34元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.89元，低0.11元；聯通(00762)ADR收報8.59元，高0.04元；中電信(00728)ADR收報3.93元，低0.01元。

ADR港股比例指數報28441，較上周五恒指收市低32點或0.11%。恒指四日累飆逾千四點後，上周五最多跌191點，失守50天線(約28480點)，收市跌76點或0.27%，報28473。恒指全個星期升1355點或5%，連升三周累漲1572點或5.8%。大市沽空比率升至17.7%本以來最高水平。

周末日的消息方面，在中美首腦本周即將赴日本G-20會晤之際，美國商務部將五家涉及超級計算機發展的中國實體列入禁止出口的黑名單。此外，白宮貿易顧問納瓦羅表示，中國正在操縱本幣以抵消美國關稅的影響。《人民日報》周六發表社論稱，如果美方強行違背民意選擇繼續打貿易戰，中國將不得不奉陪到底。此外，美國總統特朗普正探討規定，在美國使用的新一代5G設備，必須在中國以外的地方設計和生產。

焦點股份

煤氣(00003)：8月1日起加價4.4%，75%用戶加幅料少於十元未來兩年凍收費。煤氣解釋，是次調整收費是為了應付通脹、人工等成本，以及在未來數年的龐大的資本投資。

中集集團(02039)：公布建議分拆中集車輛主板上市。早前市場消息傳出，中集車輛尋求集資約3億至5億美元(約23.4億至39億港元)。

大酒店(00045)：發盈警，預期半年盈利將大幅減少。公司預期，截至6月底止之未經審核股東應佔盈利遠低於去年同期。主要是市況轉弱及市場新客房供應， 導致香港及美國兩間酒店的收入減少。

中移動：在官方微博表示，將於周二(25日)在上海正式發布「5G+計劃」。