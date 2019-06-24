今日 09:08
重要通告
港股直擊
中信股份(00267)公布，分拆中信出版集團股份在深圳創業板上市，發行4753.79萬新股，每股發行價14.85元(人民幣」．下同)，預計募集資金7.06億元。
滙豐：港經濟悲觀全年僅增1%
今日信報
前高官促設獨立委會查6．12事件
短期需整固 候低開好倉
陳檬
｜
今日信報
外資趁入富掃起 審慎看A股攀高
信析
｜
今日信報
經濟重上直路 還看特朗普
辛思維
｜
今日信報
貿戰影響面廣 投資策略需重整
Kim Catechis
｜
財富管理
Loving China does not preclude loving iPhone
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
微藻美食攻銀髮市場
StartupBeat
華府據報尋求由美國開發5G電訊設備 取代中國貨
國際財經 ｜ 今日 04:22
美股本周焦點:習特會與鮑威爾發言
國際財經 ｜ 昨日 23:26
聯邦快遞運送華為包裹再現失誤
國際財經 ｜ 昨日 23:58
東盟峰會促與中國經濟談判 支持美國印太計劃
國際財經 ｜ 今日 00:50
劉曉明:英國若拒絕華為 將發出十分錯誤信號
國際財經 ｜ 今日 04:55
特朗普再爆桃色醜聞 否認涉及90年代性侵
時事脈搏 ｜ 今日 03:27
德國Metro反擊收購 指公司價值被低估
國際財經 ｜ 今日 01:08
涉尾氣測試造假 戴姆勒須召回6萬輛平治
國際財經 ｜ 今日 00:58
Velodyne Lidar傳聘顧問安排上市
國際財經 ｜ 今日 00:54
埃克森美孚研售挪威油田項目
國際財經 ｜ 今日 01:02
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞