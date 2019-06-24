即巿股評 港股直擊

蒙牛乳業(02319)為內地領先的乳製品生產商，主要產銷乳液體奶(如超高溫滅菌奶(「UHT奶」)、乳飲料及酸奶)、冰淇淋、奶粉及其他乳製品。近年中央致力振興奶業，蒙牛亦透過改革及併購，擴大上游產能及下游業務，鞏固其行業領導地位。

截至2018年12月底止，全年純利按年增加48.6%至30.4億元人民幣，營業額上升14.7%至689.8億元人民幣。由於產品結構顯著優化，以及原奶價格保持平穩，期內毛利率增加2.2個百分點至37.4%。集團表示，未來將透過推動冰淇淋及奶粉產品，以提高高端產品的比例，故利潤及毛利率續有提升空間。

細看各業務表現，液態奶業務繼續穩中有升，收入增加12%至593.9億元人民幣，總收入佔比約86.1%；奶粉業務更出現突破性增長，收入增加48.9%至60.2億元人民幣，佔比提升至約8.7%，預計奶粉業務將成為推動盈利增長的主要動力；至於冰淇淋收入增加8.4%至27.2億元人民幣，總收入佔比約4%。

蒙牛銷售及純利表現符合預期，但業內競爭仍為市場焦點。去年廣告及促銷力度達到較高水平，特別是在世界盃的相關贊助，累計投入約10億元人民幣。預料今年不會再大幅增加，公司可節省有關開支，營業利潤率應可改善。

蒙牛不斷透過收購壯大自身業務，早年分別收購雅士利(1230)及現代牧業(1117)，經過多年的努力，業績表現已見改善。去年雅士利(蒙牛持股達51%)扭虧為盈，賺5230萬元人民幣；現代牧業(蒙牛持股近40%)去年虧損減少一半，經營利潤亦由負轉正，證明其最壞時期已經過去。

年均派息增長維持近五成

內地居民消費持續升級，特別是三、四線城市的消費力增強，消費股可望抬頭。另方面，乳製品在內地的滲透率仍低，加上近年中國積極提高國民體質及健康水平，乳製品行業迅速發展，蒙牛作為業內龍頭，將可受惠其中。

集團去年派發每股股息0.181元人民幣，較前年的0.12元人民幣增加，而近年派息均有近五成增長，是投資者所樂見。另外，蒙牛今年成立20周年，憧憬未來將派發特別股息，亦可成為股價上升的催化劑。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期蒙牛乳業2019、2020及2021年每股盈利為1.001、1.224及1.437元人民幣，給予12個月目標價34.0港元，相當於今年預測市盈率29.9倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理