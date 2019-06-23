即巿股評 港股直擊 中國財經

全球第二大指數公司富時羅素把首批逾千隻A股納入指數，於周五(21日)收市後生效，上證指數自5月以來第一次站上3000點關口為「入富」開路，收報3001點，單日微升0.5%，整周計則大漲4.2%。

近年A股一系列具標誌性的開放措施相繼落地，滬深港通機制持續優化，QFII和RQFII總額度擴大，「入摩」上調納入因子之後便迎來正式「入富」。此外，「滬倫通」在17日開通，亦為A股國際化的另一里程碑。

隨着資本市場開放水平提升，以往本地投資者比重較高的A股市場，愈來愈多境外資金進駐。參考外資的部署，對預測後市料有幫助，最新證據是，滬指近日突破2850點至2950點橫行區前，「南水」已經率先透過互聯互通加速湧入A股。

北向資金(南水)於本月幾乎每個交易日都錄得淨流入(僅6月14日例外)，附【圖】所見，歷來累計淨買入金額由月初不足7000億元人民幣，逐步增至約7406億元人民幣，期內滬指升幅3.6%。

A股顯著上揚，自然不是純粹受惠「南水」加碼入市，而是因中美元首日前通電話，確定本月底G20峰會期間舉行「習特會」，市場憧憬兩國停止個多月的高層次貿易磋商短期內重啟；但外資能夠早着先鞭，其動向更值得A股投資者關注。

內地股市自5月初中美貿易戰惡化後大幅回調，曾挫至2月下旬形成的上升裂口位置，其後反彈，兩國關係露出曙光固然是主因，美元走弱也起到推波助瀾作用。

美國聯儲局周三(19日)的議息聲明內，刪除對調整利率「保持耐性」字眼，鋪路減息。美滙指數隨即回落超過1%，離岸人民幣(CNH)「破七」壓力得以大大紓緩，由日前約6.94升至6.84，持續貶值風險略降，帶動股市造好。

然而，除了內地經濟下行，A股也受各種不明朗因素影響。首先，美元會否一蹶不振暫難斷言，事關不單是聯儲局，全球主要央行(英國除外)目前均傾向「放水」，成熟市場如澳洲及紐西蘭俱已減息，新興市場像印度和巴西亦下調利率；歐羅區經濟疲軟，歐洲央行行長德拉吉近日「放風」指寬鬆政策準備就緒。美元的息差「優勢」隨時重新顯現，使美滙再度轉強，壓抑人民幣。

另一方面，美國總統特朗普在中美貿易談判上有幾反口覆舌，投資者都曾深刻「領教」，今次「習特會」能否重啟談判，市場尚存戒心，始終在中方要求取消全部加徵關稅、貿易採購數字符合實際，以及改善文本平衡性等問題上，雙方都不易一下子談得攏。

換句話說，A股調整即使已初步完成，但能否一帆風順挑戰今年高位，投資者仍只宜抱持審慎樂觀態度。

技術上，滬指如果企穩50天線，首個目標為4月展開跌浪反彈50%，即約3055點水平，這也是5月的下跌裂口位置。

信報投資研究部

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