港股直擊 即巿股評

隔晚美股標普500指數創新高，但恒指四日累飆逾千四點後，今日高開低走，收市跌76點或0.27%，成交有1185.74億元。

北水流入減慢，由昨日淨入12.15億元，減至淨買6.04億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

全日最多淨買個股為中移動(00941)，淨入9570萬元，隔晚油價急升，中海油(00883)也錄7171萬元淨買；中興(00763)也有4284萬元淨入。

中資金融股華泰(06886)全日錄5612萬元淨買；中太平(00966)則有3421萬元淨入；廣發(01776)及平保(02318)分別有3140和2610萬元淨走；但中信建投(06066)則有7005萬元淨走。

內房方面，萬科(02202)及潤地(01109)分別錄6557萬和4533萬元淨入，但融創(01918)則有3966萬元淨走。

金價一度升穿1400美元關，山東黃金(01787)錄7254萬元淨買，紫金(02899)卻錄2421萬元淨沽。

廣汽(02238)全日升5.5%，為升幅最大國指成分股，全日錄5090萬元淨買，但吉利(00175)則錄2.03億元淨沽，為內地沽得最狠的個股。

另外，其他錄得淨沽個股包括舜宇(02382)、港交所(00388)及中電(00002)，全日分別有9719萬、3571萬和2689萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:吉利、騰訊、舜宇、港交所、中國太平、華泰、平保、廣汽、紫金及中移動。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:山東黃金、廣發証券、中信建投、騰訊、中興、萬科、中海油、中電、融創及潤地。