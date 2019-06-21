港股直擊 即巿股評

市場預期聯儲局下月減息在望，隔晚美股標普500指數創新高，惟恒指四日累飆逾千四點後，今日高開低走，50天線爭持，收市終止四連升。

恒指高開31點報28581，已為全日高位，開市後轉跌，上午曾跌116點，低見28433，隨後一度止跌回升，半日收報28476，跌73點。港股午後跌幅擴大，2時06分左右，恒指最多跌191點，見28359點全日低位，失守50天線(約28480點)。尾市跌幅收窄，恒指收市跌76點或0.27%，報28473。

「習特會」令中美貿戰出現曙光，加上憧憬下半年歐美減息，恒指全個星期升1355點或5%，連升三周累漲1572點或5.8%。

國企指數今日下跌不足1點報10921。

收市U盤時段成交急增，全日大市成交高達1185.74億元，為5月28日以來最高。

即月期指收市跌93點或0.3%報28422，成交近18萬張。

今日A股收市後，全球第二大指數編制公司富時羅素(FTSE Russell)首次納入A股生效，追蹤指數之被動資金調整組合下，港股成交亦大增。

內地股市走高，上證指數連續第5日造好，收升14點，重返3000點大關。市場交投熾熱，兩市成交合計增至6218億元人民幣。

藍籌股跌多過升。騰訊(00700)微升0.1%報354.4元，連升四日；近期持續走強的平保(02318)跌0.4%；港交所(00388)跌0.5%；領展(00823)跌1.1%；銀娛(00027)挫1.9%；金沙(01928)跌1.7%；中電(00002)罕有發盈警，收市插4.3%，為包尾藍籌；但友邦(01299)升0.8%；中移動(00941)走高1.1%。

焦點板塊

本地銀行股：普遍受壓。大摩最新發表報告，將本地三間銀行包括恒生(00011)、滙控(00005)及中銀香港(02388)的評級，由「增持」下調至「中性」，並調低目標價。滙控收跌0.8%，恒生挫2.3%；中銀香港(02388)跌1.9%。大新銀行(02356)亦挫2.6%。

石油相關股：伊朗擊落美國無人機，觸發油價大幅攀升，隔晚紐約7月期油抽升5.4%，石油股逆市造好。中海油(00883)漲2.6%，為升幅最大藍籌股；中石油(00857)升0.5%；中石化(00386)則升0.8%。油服股亦標青，中海油服(02883)漲2.2%；中石化油服(01033)揚4.2%。

金礦股：隔晚金價創近六年高，昨日表現突出的金礦股續向好，山東黃金(01787)升4.2%，見近三個月高位；紫金(02899)曾再升逾4%，惟收市僅升0.3%；招金(01818)亦先升後回，收市僅升0.2%；靈寶黃金(03330)升1.4%；中國黃金國際(02099)升4%，其母公司中國黃金集團，正研究收購加拿大Iamgold的部分股份。

基建及機械股：受近期國策支持下，今日普遍逆市造好。中聯重科(01157)高收4%創四年新高；龍工(03339)升2.4%；中國重汽(03808)升1%；中交建(01800)升近1%。不過中鐵(00390)挫3%。

焦點股份

美團點評(03690)：收市升2.6%，創逾八個月高位，U盤成交急增下，全日成交達97.7億元，居成交金額榜首位。另外，中銀國際給予美團點評「買入」的初始評級。

盛京銀行(02066)：向恒大(03333)配售22億股內資股，盛京銀行應聲炒上，最多飆升16.5%，收市升11.7%，成交急增。恒大微升0.4%。

維他奶(00345)：昨日中午公布全年多賺一成九，遜預期，公司更料增速將稍為放緩，又表示無意拆細股份，股價今日續捱沽，收市急插近9%。

思考樂教育(01769)：今日掛牌，高見4.16元，較3.68元之招股價高一成三，之後回吐，收市報3.69元，僅較招股價高1仙，成交近1.8億。