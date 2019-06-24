即巿股評 港股直擊

讀者孖田問：「想問數碼通(00315)近排做咩跌成咁? 本人未買但係好想入，睇來睇去都搵唔到有相關壞消息。吸引在佢市盈率已經去到-1.8標準差，F-score又有7分，值搏率高唔高呢？」

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「搏超跌反彈20-30%機會有，長線則值博率不高，原因︰一、港息重回超低水平機會不大，令高息股吸引力減弱；二、未來5G資本開支將大幅增加；三、升級5G後中移動將成為強勁的競爭對手。」(分析參考視頻)

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長 (專欄《炒股讀心》作者)

「數碼通於2015年盈利見頂，跟著的3年每況愈下，而其他幾隻電訊股的盈利能大致持平或略有增長，反觀數碼通明顯較失色，香港電訊市場其實一早已飽和，昔日數碼通以出新機滅價作招睞這一招早已不靈光了，剛公布的中期業績於手機及配件仍錄得下跌15%，即該業務仍未止血且有拖累蠶食其他業務的貢獻，而ARPU(每用戶平均收入)為250元仍錄得按年跌近5%，問題在於管理層還未能找出回復盈利增長的出路，雖然讀者提供所講該股數據仍佳，但股價最能反映投資者對公司前景信心。」

羅崇博 信報首席分析員

「去年12月發出紅燈的勢頭能量轉弱訊號後，數碼通至今已累插一成七，跟香港電訊(06823)及香港寬頻(01310)的強勢對比極大。除非是行業龍頭股，當行業景氣回暖後會展現升浪，否則若果是失去競爭優勢的弱勢股，只會持續跑輸同業。數碼通曾經是本港電訊業龍頭之一，但隨著中移動香港加入戰團，本港電訊市場競爭甚大，數碼通近幾年的客戶流失率一直未見到明顯改善，另外公司亦把業績欠佳歸咎於上升的成本壓力，之前一輪的頻譜續期大幅提升所有網絡營運商的固定成本；加上面對將來5G競爭及投資，前景實在未許樂觀。數碼通估值確實很低廉，而且財務狀況健康，不排除中短期超賣反彈(周線RSI已跌至26)，潛在催化劑是公司進一步回購，可分注收集，7.8元會有初步阻力，不宜作長線持有。」

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