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今日 14:51 港股直擊 即巿股評

【異動股】廣汽午後升5% 獲批廣州智能網聯路測通知書

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廣汽集團(02238)今日跑贏一眾汽車股，午後最新升5.1%報7.86元，成交逾2億元。

廣汽A(601238.SH)升1.7%報11.08元人民幣。

廣州市交通運輸局日前(20日)公布，廣汽集團、文遠知行、小馬智行、景騏、裹動智駕、深蘭科技等六家企業共24台車輛獲得廣州市首批智能網聯汽車道路測試通知書。測試道路路段分布在廣州市黃埔、白雲、花都、南沙等區，共有測試道路33條，總里程達45.64公里。

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