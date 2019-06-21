即巿股評 港股直擊

隔晚美股做好，標指更再創收市紀錄新高，侵侵又第一時間衝出嚟認叻，慌死人唔知，又喺Twitter帖文。無可否認，美股再回勇，呢期確係靠侵侵背後發功，除咗佢打咗個電話畀習大大，令市場重燃貿易戰達成協議嘅希望之外，仲威脅要燉聯儲局鮑爺嘅冬菇，令聯儲局本月議息發表嘅聲明，繼續充滿鴿意，市場更有憧憬美國最快於7月減息，而今年下半年減息幅度高達半厘。

至於港股喺短短三個交易日升逾千點，恒指升破250日線(27639)，接著果然係挑戰50日線(約28479點)及100日線(28520點)，目前兩線開始交匯，不過升至此交匯處則遇阻力，今日恒指高開後反覆偏軟。恒指開市報28581點，已經係半日高位，其後窄幅上落，最低見過28433點，跌逾百點。中午恒指報收28476點，跌73點；國指中午微升2點，報10925點。

重磅藍籌股個別發展，騰訊(00700)高開低走，半日報收351.4元，半日跌0.7%；大笨象(00005)跌0.8%；港交所(00388)則跌0.7%。平保(02318)則無起跌，友邦(01299)跟建行(00939)則微升0.1%。跌得最傷係剛發盈警嘅中電(00002)，大行亦唱淡，股價半日跌4.5%，為半日表現最差藍籌。

金價及油價急升，相關股份繼續做好，阿Man噚日提過黃金股及相關ETF值得留意，今日相關股份繼續做好。雖然三桶油亦延續升勢，只係阿Man仍然堅持，寧信黃金價格升勢可持續，亦唔好輕易相信有波幅，無升幅嘅油價。

其實阿Man對港股前景一向唔係太悲觀，雖然貿易戰仍未解決，但中美兩國元首將於下周G20會晤，即使談判未能一時三刻達成協議，總算成功打破僵局。隨住侵侵開始要應付嚟緊嘅總統大選，估計展開競選工程嘅同時，呢一場已歷逾一年嘅貿易戰，今年內或有個了斷。至於歐美央行已準備好為下行嘅經濟作好準備，已為減息打開方便之門。只係由G20至貿易戰結束，中美能完滿達成協議，將會係一段漫長道路，港股能否如美股般一帆風順，暫時仍充滿不定性。至怕係貿易戰結束後，或迎來環球貨幣戰，現階段未係大手入市嘅時候，要押注喺G20峰會都係保守少少穩陣。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)