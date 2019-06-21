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今日 13:34 港股直擊 香港財經

遠展:香港投資回報不如海外地產

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遠東發展(00035)董事總經理孔祥達表示，在香港投資謹慎，認為在香港樓市投資「有得做」，始終土地供應有限，不會減少在香港的投資；但坦言回報不如海外地產，「(香港)回報率有雙位數才投資，以我所知，最近成交的地，回報只有單位數字，我們寧願投有雙位數回報的地」，未來會將資源集中海外發展。

對於有地產商撻訂，他認為個別公司決定不會影響本港樓市，影響氣氛多於實質影響。

英國方面，他稱脫歐已蘊釀一段時間，英鎊兌港元便宜了，反而吸引更多人遊英，刺激集團旗下英國酒店業務。

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