港股直擊 即巿股評

市場預期聯儲局下月減息在望，隔晚美股標普500指數創新高，惟恒指四日累飆逾千四點後，今早高開低走，半日未能企穩50天線(約28480點)收市。

恒指高開31點報28581，暫為今早高位，開市後轉跌，最多曾跌116點，低見28433，隨後一度止跌回升，惟買盤未算積極，大市再度回落。最終恒指半日收報28476，跌73點或0.26%；國企指數中午微升2點或0.02%，報10925，大市成交469.9億元。

A股今早向好，上證半日升0.61%，深成指中午漲1.1%。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)連升三日後，半日回吐0.7%；滙控(00005)跌0.8%；銀娛(00027)挫2.2%；金沙(01928)跌1.7%；中電(00002)發盈警，半日挫4.5%，為包尾藍籌；但友邦(01299)升0.1%；九置(01997)漲1.1%；中移動(00941)走高0.4%。

焦點板塊

石油相關股：伊朗擊落美國無人機，觸發油價大幅攀升，隔晚紐約7月期油抽升5.4%，石油股逆市造好。中海油(00883)漲2.4%，為升幅最大藍籌股；中石油(00857)現升1.2%；中石化(00386)則升1.3%。油服股亦標青，中海油(02883)漲1.6%；中石化油服(01033)揚4.2%。

金礦股：金價升穿1400美元關，金礦股亦突出，龍頭紫金(02899)漲2.8%；山東黃金(01787)飆升5.2%；招金(01818)漲3.1%；靈寶黃金(03330)漲3.4%；SPDR金ETF(02840)也升1.6%；中國黃金國際(02099)飆升7.4%，其母公司中國黃金集團，正研究收購加拿大Iamgold的部分股份，

內房股：整體向下，中海外(00688)跌0.7%；潤地(01109)降0.1%；萬科(02202)下滑0.7%；龍湖(00960)跌1.7%；融創(01918)走低0.4%；禹洲(01628)降2.7%；雅居樂(03383)跌2.1%。

焦點股份

盛京銀行(02066)：向恒大(03333)配售22億股內資股，盛京銀行應聲炒上，一度高見5.79元，飆升16.5%，半日收造5.6元，仍大升12.7%，恒大半日亦微升0.9%。

維他奶(00345)：料增速稍為放緩，又表示無意拆細股份，股價今早捱沽，一度低見38.2元，創一個月低，曾急插10.2%，半日造39.45元，仍瀉7.3%，成交金額5.1億元。