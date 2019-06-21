隔晚美股標普500指數創新高，惟恒指連升四日累飆逾千四點後，今早高開低走，半日未能企穩50天線(28480點)收市。
恒指半日收報28476，跌73點或0.26%；國企指數中午微升2點或0.02%，報10925，大市成交469.9億元。
騰訊(00700)半日回吐0.7%，成交達28億元，為交投最多個股。
第二大成交是平保(02318)，中午無升跌，成交19.9億元。
中海油(00883)為升幅最大藍籌，半日漲2.4%。
中電(00002)半日挫4.5%，為表現最曳藍籌。
隔晚美股標普500指數創新高，惟恒指連升四日累飆逾千四點後，今早高開低走，半日未能企穩50天線(28480點)收市。
恒指半日收報28476，跌73點或0.26%；國企指數中午微升2點或0.02%，報10925，大市成交469.9億元。
騰訊(00700)半日回吐0.7%，成交達28億元，為交投最多個股。
第二大成交是平保(02318)，中午無升跌，成交19.9億元。
中海油(00883)為升幅最大藍籌，半日漲2.4%。
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