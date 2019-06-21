即巿股評 港股直擊

各位早晨，今日真係好早呀，依家先9點18分，U盤都未做完；今日咁早事關今朝早無返到公司，稍後要出中環一趟，同輪商食飯，所以選擇早啲喺屋企整好晒啲嘢先啫。

送完我家老爺出門口返工之後，一路開住個電視睇沈大師，一路打住隻稿，聽住電視機旁嘅家庭觀眾打電話問沈大師做港交所(00388)點樣，阿姨講話嚟緊有阿里巴巴上市喎，依家嘅投資者都確實係有睇新聞、做功課，好事呀！

恒指做完U盤，開報28581點，升31點，日線圖見今日恒指已經係連續第三日升穿保歷加通道頂(28414點)，其實噚日由下晝3點15分開始，大市似乎重拾動力，唔係話好大力咁Chok咗上去，只係以一個你唔覺嘅速度再次上28500點以上，仲要企喺呢個位樓上收市添，一口氣升穿50天線(28482點)同100天線(28522點)之餘，喺【下半part】都有講過呢啲半齊口位「500點」都係需要啲勇氣先可以破得到。而噚日所擔心嘅就係恒指無力兼有兩條天線頂住，所以恒指牛(60845)以Day trade策略去做，如果按噚日嘅平均買入價0.0655元嚟計，下晝3點15分打後嘅任何個時間走人嘅話，都應該可以搵到餐茶飲下。

今朝早開市恒指仲完完全全企係上面，同時下方嘅10天線(27715點)升穿咗條250天線(27640點)，呢個「黃金交叉」就好似幫恒指開香檳咁款；不過，睇電視都有啦，通常開開吓Party都會有啲「炸兩」入嚟破壞吓氣氛，咪就係頭先講嗰兩條50天線同100天線囉，係呀，跌咗啦，同場加映咗個「死亡交叉」；仲有喎，日線圖上SlowSTC(14,3)上到嚴重超買水平，明白呢個技術指標係可以超買再超買嘅，但係咪都應該mark底一下，alert吓自己呢。

依家9點33分，恒指開咗市3分鐘，即刻由升轉跌，好彩嘅係仲叫做喺28500點樓上，不過都有啲危危地嘅感覺；更加好彩嘅係(60845)噚日Day trade成功，否則噚日嘅下午茶分分鐘到今日飲少杯紅豆冰。

開埋恒指牛熊證街貨睇，上方熊證最貼價嘅係28500至28599點，呢度有相當213張期指，但如果再上多少少，講緊只係第二層28600至28699點，就有成1009張期指喎；至於下方牛證最貼價就係27700至27799點，有成812張期指。

日線圖走勢上好壞參半，只不過街貨圖上就上行嘅吸引力大啲。正常都諗博隻牛證向上殺肥熊，但似乎都要睇睇28500點到底有幾硬。

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。