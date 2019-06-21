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今日 09:46 港股直擊 即巿股評

【異動股】盛京炒高16.5% 向恒大配股

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盛京銀行(02066)向恒大(03333)配售22億股內資股，盛京銀行應聲炒上，一度高見5.79元，飆升16.5%，新造5.59元，仍大升12.7%，成交金額137.6萬元。

恒大今早亦向好，一度高見22.75元，升1.8%，新造22.7元，仍漲1.6%，成交金額2905萬元。

盛京銀行向恒大附屬配售22億股內資股，佔其經擴大後股本約25.01%，涉132億人民幣。盛京另向兩公司各配售4億股H股，各涉資24億人民幣。

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