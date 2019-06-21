訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:34 港股直擊 即巿股評

【新股追蹤】思考樂教育首掛 高開11.4%

放大圖片

在內地經營K-12課後教育的思考樂教育(01769)今早掛牌，開報4.1元，較招股價3.68元，高11.4%，新造4.07元，仍高招股價10.6%，成交金額2572萬元。

該公司共收到有效申請合共3613份，認購合共1963.1萬股公開發售股份，相當於公開發售初步可供認購的1249萬股香港發售股份約1.57倍。認購一手中籤率百分百，認購3手穩獲兩手。國際配售部分獲得輕微超額認購。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。