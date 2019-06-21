在內地經營K-12課後教育的思考樂教育(01769)今早掛牌，開報4.1元，較招股價3.68元，高11.4%，新造4.07元，仍高招股價10.6%，成交金額2572萬元。
該公司共收到有效申請合共3613份，認購合共1963.1萬股公開發售股份，相當於公開發售初步可供認購的1249萬股香港發售股份約1.57倍。認購一手中籤率百分百，認購3手穩獲兩手。國際配售部分獲得輕微超額認購。
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