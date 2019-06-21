港股直擊 即巿股評

美股連升四日，道指收市升249點或0.94%報26753點，標普500指數亦升近1%，創歷史新高。亞太股市今早窄幅個別走。

恒指高開31點報28581，創近一個半月高位；國企指數高開27點報10950。

騰訊(00700)近期勁彈，今早再高開近1%報357.4元。

平保(02318)連日跑出，今早高開0.4%報94.75元。

友邦(01299)高開0.5%報82.5元。

中電控股(00002)發盈警，預期截至6月底止中期，將會錄得綜合虧損，股價今早顯著低開5%報85.72元。