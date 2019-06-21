今日 09:15
港股直擊
即月期指低開15點報28500，較上日現貨收市低水50點
國企指數期貨高開1點報10874，低水48點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
兩新盤首批貼市價 199伙混戰
今日信報
中電發盈警 澳洲業務撥備70億
來去幾隻老餅股 外尋新血有着數
黃國英
｜
今日信報
佛系女生何珮瑜 坦然說出軌行為
吳雄
｜
今日信報
政治震盪會否衝擊本港樓價?
呂梓毅
｜
今日信報
【扣稅】MPF可扣稅自願性供款誤解多
劉家怡
｜
財富管理
谷歌灣區78億起樓 10年建兩萬單位
StartupBeat
Does Carrie Lam deserve a second chance?
Michael Chugani｜ EJ Insight
美伊危機升溫 金價創近6年新高
國際財經 ｜ 今日 02:53
特朗普稱很快決定是否回擊伊朗 金價飆逾3%
國際財經 ｜ 今日 00:27
紐油急漲逾5% 創今年最大單日升幅
國際財經 ｜ 今日 04:18
道指收市漲249點 標指破頂
國際財經 ｜ 今日 05:04
美徵中國商品關稅損蘋果競爭力
國際財經 ｜ 昨日 23:11
【EJFQ信析】儲局被批反應慢 減息恐已炒過龍
即巿股評 ｜ 今日 07:00
恒大斥132億人幣增持盛京銀行
重要通告 ｜ 昨日 23:05
【國際早班車】蘋果:美徵中國貨關稅損公司競爭力
國際財經 ｜ 今日 07:03
開市焦點:恒指未超買 中電盈警料波動
港股直擊 ｜ 今日 08:37
期指夜市收報28518 低水32點
香港財經 ｜ 今日 03:59
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞