即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，全日波幅305點，收報28550點，升348點或1.23%，成交金額977.59億元。國指收報 10922點，升157點或1.46%；上證收報2987點，升69點或2.38%。三項指數都向好，以A股走勢較佳。

恒指呈3連陽，3個交易日內升逾千點，收市水平重上50 SMA及100 SMA，並創5月10日以來高位。MACD 快線線正差距擴闊，走勢轉佳。全日上升股份1035隻，下跌592隻，整體市況向好。

中電控股(00002)發出盈利警告，預計為澳洲零售業務進行商譽減值60億至70億港元，將拖累中期業績錄得虧損。管理層在接受媒體訪問時指出，這是中電首次發出盈利警告，重申商譽減值是非現金項目，不會對現金流及營運造成即時影響；估計也不會對派息構成影響。不過，澳洲聯邦政府的新價格模式將由7月1日起實行，預期該轉變將會令零售業務於今年下半年的除稅前盈利減少至多3億元。料事件對中電控股有不利影響，可考慮換碼至其他公用股。

英倫銀行維持利率不變，指標利率維持0.75%，符合市場預期。不過，央行下調本季經濟增長預測，由上月預測按季增長0.2%，下調至零增長。

在美國聯儲局議息後，投資者預期減息機會增加。參考美國聯儲局利率期貨的資料，投資者預期7月31日減息至2%至2.25%的機會率達76%，而減息至1.75%至2%的機會率則達24%。換言之，投資者預期7月31日減息的機會率達100%，問題只是減息的幅度。此外， 投資者憧憬中美元首在下周20國集團峰會期間重啟貿易談判，都利好市場氣氛，美股三大指數向好。 今早亞太股市反覆，夜期及ADR上升，料恆指可高開，但若未能升破5月9日高位28891.11點，指數或調頭回軟。

個股介紹

山水水泥(00691)的主要業務為生產和銷售各種水泥及熟料。公司生產的熟料主要出售予水泥粉磨站客戶。集團生產的「山水東岳」牌水泥廣泛運用於道路、橋梁和房屋工程。

集團日前宣布與海螺創業(00586)簽署戰略合作協議。根據戰略合作協議，雙方初步達成共同開拓集團相關水泥熟料基地企業生產線所覆蓋區域的水泥窯協同處置工業固廢危廢項目，及共同構建其上、下游產業鏈的意向。以上合作將探討利用集團在山東、東北等地區水泥窯資源，結合海螺創業水泥窯協同處置固廢的技術、管理等優勢，建立水泥窯協同處置固廢戰略合作平台，進行優質資源整合，努力形成完整的固廢危廢產業鏈。消息令相關股份受惠，集團股價亦見造好。

集團現價市盈率4.453倍。股份上日收報3.14元，上望4.23元，止損設於3元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師