港股直擊 即巿股評

美國減息憧憬以及人幣轉強，刺激港股昨日升上近一個半月高位，技術上仍未超買，市場觀望下周稍後時間在日本舉行的G20峰會期間「習特會」會否為中美貿易關係帶來利好消息。

美股連升四日，道指收市升249點或0.94%報26753點，標普500指數創歷史新高報2954點，納指漲0.8%報8051點。聯儲局暗示將在今年減息，提振市場情緒。國際油價大漲6%，刺激石油股造好。職場即時通訊應用Slack上市首日大升49%，收報38.7美元。

聯儲局周三表示正密切關注國際貿易緊張關係及通脹低迷等越來越令人擔憂的跡象，準備採取措施對抗逐漸增大的全球及美國國內經濟風險，暗示最早可能在7月份採取減息措施。不少投資者認為，聯儲局傳遞的基調比他們原先預期的更加鴿派。受此影響，周四早間，美國10年期國債收益率跌破2%關口，下降至1.974%，創2016年11月以來新低。全球央行立場趨向寬鬆。亞洲與歐洲的許多央行都在周四召開了貨幣政策會議並發出寬鬆貨幣政策的立場。

日本的10年期國債收益率下降2個基點，降至-0.16%，創3年新低。澳洲的10年期國債收益率跌破1.3%，創紀錄新低。

花旗集團預計，10年期美國國債收益率將在年底前跌至1.65%左右，因為聯儲局將減息至多三次以提振美國經濟。

美國截至6月15日當周初請失業金人數為21.6萬，預期為22萬，前值為22.2萬。美國第一季度經常賬赤字1304億美元，預期赤字1250億美元，前值赤字1344億美元。美國6月費城聯儲製造業指數0.3，預期11，前值16.6。

期油價格急升。伊朗擊落一架美軍無人機，市場擔心伊朗緊張局勢升溫，加上美國聯儲局有機會減息，以及美國原油庫存下降，對油價帶來支持。紐約七月份期油報每桶56.65美元，升2.89美元，升幅達到5.4%；倫敦八月布蘭特期油收市報每桶64.45美元，升2.63美元，升幅4.3%。美國總統特朗普指，懷疑有關無人機是被誤射，似乎在淡化有關事件。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.08元，較本港收市低0.12元；騰訊(00700)ADR收報355.4元，高1.4元；國壽(02628)ADR收報19.45元，高7仙。油價急升，中海油(00883)ADR收報13.31元，高0.17元；中石油(00857)ADR收報4.43元，高9仙；中石化(00386)ADR收報5.3元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.8元，高0.55元；聯通(00762)ADR收報8.64元，高6仙；中電信(00728)ADR收報3.94元，高2仙。

ADR港股比例指數報28613，較周四恒指高62點或0.22%。即月恒指夜期收市報28518點，升3點，低水32點，合約成交41016張。恒指昨日上破50天及100天線滙聚(約28507點)，收報28550，升348點或1.24%。恒指14天RSI升至62.44，技術上仍未超買。市場觀望下周稍後時間在日本舉行的G20峰會期間「習特會」會否為中美貿易關係帶來利好消息。

焦點股份

中電控股(00002)：發盈警，預期截至6月底止中期，將會錄得綜合虧損，期內需要為EnergyAustralia零售業務所佔的商譽進行減值，大約60億元至70億元。 集團指，商譽減值是非現金項目，不會對集團的現金流及營運造成即時影響，但會顯著減少上半年的盈利。留意中電今早股價或因盈警而惹來沽壓。

中國恒大(03333)：計劃認購盛京銀行(02066) 22億股內資股，股份相當於擴大後股本約27.51%，每股作價6元人民幣，總作價132億元人民幣，將以內部資源支付。中國恒大於盛京銀行的持股量，將由17.28%，增至36.4%。

維他奶(00345)：昨日中午公布全年多賺19%，股價收市挫近半成。公司執行主席羅友禮表示，集團未來會大幅投資在品牌價值、企業能力及基礎設施，雖然短期可能影響盈利表現，但長遠而言，可以保持集團業務於激烈競爭中增長。他表示，股價有上有落，暫未有計劃拆細股份，會專注業務發展。

莎莎國際(00178)：昨日中午公布截至三月底至全年盈利4.71億，升7%，派末期息9仙，可以股代息，股價收市急升9%。主席及行政總裁郭少明表示，今年第一個財政季度，香港同店銷售下跌一成半，與集團的預期有落差，最新的零售數據亦反映，本港零售業經營困難。

內地教育服務提供商--思考樂教育(01769)今早掛牌，據耀才交易中心，暗盤收報4元，較招股價3.68元，高出8.7%。另外，由中國鋁罐(06898)分拆的內地汽車美容及保養氣霧劑產品製造商保寶龍科技(01861)，今日以介紹形式上市。