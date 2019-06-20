即巿股評 港股直擊

大市藉着中美元首通電話及預期美國聯儲局下月減息，市場亢奮情緒高漲，一掃之前的頹勢連升過千點，港股收市再升348點而成交就977億元，未有昨日過千億的氣勢，亢奮狀態開始收斂，個別股份亦升幅收窄。

要有新消息才可再升

中美氣氛雖緩和但雙方分期仍大，不可能於一次會面而得到解決，雙方仍希望繼續會談下去，畢竟以持久戰拖垮敵人是中央的拿手好戲，消息指電話是特朗普主動着人致電，這就看到誰人較着急，亦表示中方拖延策略見效，已握到特朗普痛處，中方會極之願意配合繼續談判但不會有太大讓步，膠着狀態只是繼續往前走而已，雙方應該會儘量控制在不至於鬧得局面再度太僵。至於下月美國若真係減息，相信香港亦難以跟隨，過去美國加息9次香港只跟隨加息一次，所以美國減息對香港及樓市心理大於實際。只上述兩點因素要再推升大市向上，看來水位不多了，只要中美談判氣氛不至鬧反，大市會轉向個別板塊及個股輪流炒作再等消息。

短期未一致看好

上周寫過港交所（00388）本周明顯走強於恒指，而港交所RSI已升至68.92，短期若有機會回調可伺機買入，因下半年陸續有新股上市，德勤更估計有超過100隻新股排隊，市場仍憧憬阿里巴巴消息，若消息公布落實港交所挑戰一年高位286.2元可無難度，至於300元大關就係大家下一個目標，該股價剛於周二與周三急升過後，今天明顯有出現獲利盤沽，於收市U盤時段被嘜高6格至278.2元升0.4元(+0.1%)收市，成交金額14.07億排全日成交榜第五，收市U盤雖然買貨意欲強，但港交所認購證未有過去兩日熾熱，反而港交所認沽證就錄得有資金淨流入，表示投資者並未一致看好，短期股價仍有一定反覆。大前提是下周G20峰會習特會，只要需保持起碼現有氣氛，特朗普不會突然發神經又亂出招，估計港交所仍有機會再上破一年高位。

梁健雄

筆者未持有上述股票

電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。