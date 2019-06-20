重要通告 港股直擊

亞信科技(01675)公布，今日在北京的產品發布會上，已發布5G系列重點產品，全面展示其構建的「全域虛擬化、全域智能化、全域可感知」的5G網絡與業務支撐能力。

該公司自去年起開始針對5G業務模式和場景，啟動了新一代業務支撐系統的規劃和預研工作，並在5G網絡智能化、人工智能、平台支撐、大數據、場景計費等領域取得突破性進展。

該公司指出，未來將憑藉領先的5G網絡與業務支撐能力，繼續深化與電訊營運商和大型企業的合作，共建開放、協同的5G生態，共同推動5G「從流量到價值」的實現。