即巿股評 港股直擊

違久了的多隻新股進行招股活動的景象再現，於6月18日多達五隻新股開始接受認購，其中企業規模最大的，要數鷹普精密(01286)。這是高精密度、高複雜度及性能關鍵的鑄件和機加工零部件製造商，產品應用於不同終端市場，於熔模鑄造的領域上，是惟一能躋身全球前十公司，為來自全球的多元化客戶群，提供訂製的鑄造和機加工產品和表面處理服務。按2018年總收入計算，集團是全球第七大獨立熔模鑄造製造商，中國最大的熔模鑄造製造商，亦是汽車、航空及液壓終端市場方面全球第四大精密機加工公司。

多名客戶屬行業領導者

集團經營四個業務分部：熔模鑄造、精密機加工、砂型鑄造及表面處理。其中熔模鑄造為最大業務分部，於2016、2017和2018年分別佔比為45.22%、43.72%和42.17%，並將繼續作為核心業務分部，反映為收入基礎奠定了根基。此外，集團許多客戶均為其各自行業中知名的全球領導者， 包括Benteler、Bosch、Caterpillar、Cummins、Honeywell、HUSCO、Modine 及Parker-Hannifin。而主要終端市場包括乘用車、商用車、大馬力發動機、液壓設備、航空、工程機械、農業機械、休閒娛樂船舶和車輛、醫療及能源。

熔模鑄造技術需求殷切

論到收入貢獻之前三大終端市場為乘用車、商用車及大馬力發動機，於2018年相應佔比為30.4%、16.2%和10.1%，合計佔集團總收入超過56%。據了解，熔模鑄造是精密零部件製造過程中不可或缺的一環，而且被視為最精密的鑄造工藝之一，可實現任何鑄造方法所無法匹敵的最佳成形和精密程度。熔模鑄造可用於鑄造大部份的金屬。因此，熔模鑄造產品廣泛用於各種要求高功能部件的機械及裝備市場，如航空、醫療、汽車、農業機械、建築機械、液壓設備等，可見市場對此技術的需求甚殷。

航空領域業務高速增長

以航空领域為例，根據羅蘭貝格的行業報告顯示，熔模鑄造在航空領域的市場容量高達56億美元，在高複雜度及性能關鍵的航空零部件中是不可替代的工藝，尤其在航空發動機、燃油系統、液壓系統、輔助動力裝置 (APU) 等核心系統中有廣泛的應用。市場預期新興國家對民航飛機的需求將持續擴大，且市場對日益增長的輕量化需求，將刺激飛機生產中對熔模鑄造的應用。其中，航空領域的熔模鑄造需求預期於2018年至2023年間將按4.2%的複合年增長率增長。而鷹普精密近年在航空領域的業務亦高速增長，2018年來自該業務的同比增長接近40%，基於市場的熱切需求，未來可望保持強勁增長勢頭。

過去三年利毛率逾三成

而自去年中美貿易摩擦爆發以來，鷹普精密的業務仍然保持良好的增長態勢，2018年全年收入和年度溢利分別增長23%及24%，毛利率保持平穩，從2016年的30.20%，提升至2018年的32.21%。若扣除一次性項目等影響，集團於2018年全年經調整稅後純利增長幅度更接近40%，達到6.2億港元。至於2019年首三個月的未經審核業務營運數據，收益及毛利分別按年上升6.5%及10.6%，毛利率亦提升1.2個百分點，在逆市中繼續保持良好增長勢頭。但更值得留意的是集團預期於2019年年底前完成交付的在手訂單，最高總值接近17.4億港元，成為今年業務發展的一大保障。

合適追求平穩收益人士

現時中港股市能與鷹普精密比擬的公司絕對偏少，只有A股市場的新研股份(300159.SZ) 及鋼研高納(300034.SZ)，以6月18日收市價計算，市盈率分別是24.50和54.57倍，平均值接近40.00倍。至於鷹普精密於2018年股東應佔溢利約4.09億港元，相對上市時市值則介乎51.33億至60.50億元，計出市盈率為12.52至14.76倍。再者，若以集團的招股價上限，以及年度溢利計算，預測市盈率僅約8至9倍，明顯較上述兩家A股公司的平均市盈率呈大幅折讓；加上集團在招股書中已表示未來計劃派發不少於淨利潤25%作年度股息，即股息率約3厘，筆者認為符合投資者追求平穩收益的長線目標。

獲中外著名投資者垂青

最後想指出，其股東結構中不乏著名的中外著名投資者，如霸菱亞洲和通用技術，同時更獲得了重量級的中國結構調整基金作為這次公開發售的基石投資者，以2.2億港元認購價值相等的國際發售股份。此股每手買賣單位為1,000股，以招股價上限3.30元計出認購成本為3,300元，因高於3,000元，可見這是進場門檻偏高的股份，並考慮到近期新股上市後大多股價表現平平，甚至部分於上市首日便跌破上市價，理應會影響招股銷情，大戶「圍貨」機會大；故此若要穩中一手，預算認購5至8手股份便可成事，對於資金不多或有意增加中籤率的投資者，也可考慮以孖展認購。初步目標價為上市價高30%至40%；買入價下跌30%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，存在打亂大戶部署的可能，遇上股價下挫時不進行維穩，所以投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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