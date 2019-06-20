港股直擊 即巿股評

市場憧憬下月減息在望，加上中美貿易戰緊張氣氛暫時緩和，指連升四日，累飆1432點或5.3%，升破50天(28509點)及100天線(28508點)交滙點，但大市成交只有977.59億元。

北水再度流入，由昨日淨出3.05億元，轉淨入12.15億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

工行(01398)依然獲內地資金追捧，全日淨買3.12億元，為今日最多淨買個股，建行(00939)昨日錄淨走1.23億元，今日有1.87億元淨買資金回流；招行(03968)今日創新高，但反有2034萬元淨走。

內險股今日標青，平保(02318)有2.01億元淨買；太保(02601)也錄1.24億元淨買；新華(01336)亦錄3877萬元淨買，但人保(01339)則有3332萬元淨走，為第二多淨走個股。

券商股也獲資金掃入，中信証券(06030)全日有6216萬元淨買；華泰(06686)則有2664萬元淨買。另外，復星國際(00656)也錄5554萬元淨入。

科技股方面，騰訊(00700)錄1.47億元買入；傳遭主席配股的金蝶(00268)，今日錄1902萬元淨入，中興(00763)則有1853萬元淨入，惟鐵塔(00788)則有3721萬元淨沽，是今日最多淨沽個股。

另一方面，融創(01918)為今日第三多錄得淨走個股，全日錄2509萬元淨走；東陽光藥(01558)則有1937萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:平保、騰訊、工行、復星國際、融創、建行、太保、信証、人保及華泰。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、金蝶、工行、招行、東陽光藥、新華保險、中興、鐵塔及平保。