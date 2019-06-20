港股直擊 即巿股評

隔晚聯儲局放鴿，市場憧憬下月減息在望，加上中美貿易戰緊張氣氛暫時緩和，美元下挫變相踢高人民幣，帶挈中港股市造好，恒指連升四日，累飆1432點或5.3%，升破50天(28509點)及100天線(28508點)交滙點。

恒指高開106點，報28308，之後升幅曾收窄至55點，見28258點全日低位。隨著人民幣造好，帶動中港股市持續走強，午後更上破50天及100天線，最多升360點，高見28550，並貼近全日高位收市。恒指最終收報28550，升348點或1.24%。

國企指數報10922，升157點或1.46%，國指也同樣連升四日，累漲502點或4.8%。

個股上升股份比率為64%，下跌股份比例為36%。

不過，大市成交只有977.59億元，較上日1051.5億元少7%。

即月期指收報28515，升369點，低水35點，成交有18.22萬張。

A股造好，上證收升2.4%，深成指漲2.3%，滬深300指數則漲3%。

聯儲局維持聯邦基金利率在2.25%-2.50%不變，符合預期。政策聲明中刪除「保持耐心」措辭。利率期貨則顯示，市場估計聯儲局下月議息會議減息機會達到百分百。

受憧憬減息推動，美滙指數曾跌0.5%，變相推高人民幣，離岸人民幣一度升至6.848兌一美元，急升466點子。

藍籌股大致造好，騰訊(00700)升近2%；友邦(01299)漲2.6%；建行(00939)漲0.9%；滙控(00005)升0.1%；吉利(00175)為升幅最大藍籌，收揚4.9%；創科(00669)連升兩日後回吐，收跌1.3%，為表現最曳首兩隻恒指成分股。

焦點板塊

內險券商股：A股高收，內險及券商股有運行，新華保險(01336)揚5.6%，為表現最佳國指成分股；中國太平(00966)升3.9%，為表現最佳紅籌股；被摩通欽點內險首選股的國壽(02628)、平保(02318)及財險(02328)，收漲3.3%、3.7%及1.8%；華泰(06886)再升4.7%；信証(06030)漲4.1%；海通(06837)升3.7%。

金礦股：市場憧憬美國下月減息在望，金價率先抽上，一度升穿1390美元關，帶挈金礦股跑出，招金(01818)最高見過8.54元，創一個月高位，收市亦抽高7.5%；紫金(02899)也飆升8.5%；山東黃金(01787)升1.3%；恒興(02303)升3.5%；壇金(00621)炒高7.3%；SPDR金ETF(02840)漲2.8%。

航空股：人民幣走強，航空股續造好，南航(01055)再飆6.6%；國航(00753)升4.7%；東航(00670)揚5%；國泰(00293)則升1.4%。

焦點股份

金蝶(00268)：全日瀉6.4%，成交有9億元。今早開市前有合共6000萬股，每股作價8.4元大手上板，比上日收市價9.19元，折讓8.6%，涉及金額5.04億元，傳主席徐少春折讓減持。

維他奶(00345)：中午公布截至3月底止全年業績，股東應佔溢利6.96億元，按年增長18.8%，較市場預期差，午後顯著受壓，曾插6.7%，低見41.75元，收造42.55元，仍挫4.9%，成交金額5.04億元。

莎莎(00178)：截至3月底止全年盈利4.71億元，按年升6.96%；每股盈利15.4仙；派末期息每股9仙，全日急升9.1%。

照港裕廊(06117)：上市翌日，今早一度大升37.5%，高見5.5元，之後掉頭急插，最低見過2.98元，大跌25.5%，收造3.05元，大跌23.8%，成交金額1.33億元。