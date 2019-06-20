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今日 16:52 重要通告 港股直擊

商譽減值 中電料中期錄綜合虧損

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中電控股(00002)公布，預期截至今年6月底止，中期將會錄得綜合虧損。

該公司指出，預期會就中期賬中，EnergyAustralia零售業務所佔的商譽進行減值，約60億元至70億元。商譽減值為非現金項目，並不會對集團的現金流及營運造成即時影響，但將會顯著減少集團首6個月所滙報的盈利。

澳洲聯邦政府2月宣布將實施默認市場價格，重新規管新南威爾斯省、昆士蘭省及南澳省住宅及小型企業客戶的常規價格；維多利亞省政府亦計劃為住宅及小型企業客戶推出默認價格，兩者將於7月1日生效。該等調整為EnergyAustralia零售業務所在的市場制訂較低的受管制「安全網」零售電價。

與此同時，EnergyAustralia現正向現有客戶推銷多個更簡便、更廉宜的新能源方案。該公司預期，上述轉變將會令零售業務於今年下半年的除稅前盈利減少2.4億元至3億元。該跌幅可能在未來仍會持續，但亦有可能隨着市場參與者及客戶適應新的市場情況後而有所改變。

EnergyAustralia於2019年首5個月的營運盈利(於計入商譽減值前)為7.31億元。該公司於去年12月底的綜合賬目中，EnergyAustralia零售業務的商譽為150.65億元。

下載港交所通告原文

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