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經民聯石禮謙身兼高銀金融(00530)等多家上市公司董事，他早前促使高銀棄購一幅啟德商業地皮，認為近期發生社會矛盾及經濟不穩定，對香港商業地產市場產生負面影響。

另一家由石禮謙出任獨立非執行董事的光大永年(03699)舉行股東會，該公司主席兼行政總裁劉嘉表示，石禮謙是商界老前輩，市場經驗較公司管理層豐富，會聽取其意見，平日一定有交流，惟公司亦有自身定位。他稱，有考慮在香港發展，做物業投資，不認為現時香港有何變化。

對於該公司目標在英國開拓業務，劉嘉指出，一直在挑選收購，曾有3個收購目標，但由於有些法律及出價問題，出於對股東負責而沒有實施，目前有關收購對象已被他人買走，當中亦有考慮英國脫歐問題。他稱，公司決策以考慮風險為重點，市場競爭上稍有減慢，不是大問題。

劉嘉強調，承諾過會在英國開拓業務，並正在擴展業務中，公司與母公司光大集團已簽署框架協議，會在資產上有合作、提升，相信會有合理回報。他又稱，與光大集團有很大合作空間，具體要視乎過程中該公司可承受多少，不是母公司注入便一定要，這亦並非該公司主要業務。

內地住建部擬在年內出台《住房租賃條例》加強中介市場管理的法規，劉嘉表示，該公司主要投資商業地產，以物業收租為方向，沒有考慮在住房租賃行業發展。他認為，內地這方面的投資，其政策及法律仍在調整過程中，故暫不作考慮。