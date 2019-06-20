港股直擊 即巿股評

高盛發表報告，認為中國物業管理股在宏觀經濟逆風下具避險作用，上調多隻物管股目標價，行業首選碧桂園服務(06098)及雅生活服務(03319)。

高盛表示，該行所覆蓋的物管股年初至今平均已累漲27%，相對內房股及MSCI中國期內則升15%及6%，該行預期物管股股價表現將維持強勁，主要由於預期今年業績堅實，未來幾年的市場綜合預測有望進一步上調；另外，行業正持續擴張至新業務，包括商業樓宇及公共設施、增值服務的滲透率上升，以及長遠有較好的盈利增長前景。

高盛指，物管行業的基本服務對樓市周期的敏感度較低，且行業整合仍然持續，另外在規模經濟、勞工成本佔比較低，以及持續投資新科技下，盈利能力趨勢較市場預期為坐。該行把未來兩年每股盈利預測分別平均上調4%及11%，預計期內每股盈利年複合增長率達34%，以反映年初至今物管企業在基本服務上的強勁執力行，以及增值服務的增長指引更新。

該行把物管股12個月目標價上調14%至46%，其中，碧桂園服務目標價由18.5元升至27元；雅生活服務之目標價調高15%至18.3元。

至於綠城服務(02869)評級則為「中性」，目標價由7元升至8元；中海物業(02669)目標價由2.9元升至4元，評級同樣為「中性」。

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